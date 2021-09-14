"Аэрофлот" планирует пересмотреть систему оплаты труда пилотов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает возможности для изменения системы оплаты труда пилотов. Об этом во вторник заявил генеральный директор компании Михаил Полубояринов во время встречи с летным составом, пилотами и представителями первичной профсоюзной организации "Аэрофлота", рассказали ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Михаил Полубояринов отметил, что условия труда летных и кабинных экипажей остаются в фокусе руководства компании, являются предметом постоянного контроля. Он рассказал присутствующим о том, что сейчас совместно с первичной профсоюзной организацией "Аэрофлота" прорабатывается вопрос изменения системы оплаты летных экипажей", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, глава компании напомнил, что с 1 сентября принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников. Была повышена почасовая ставка, что позволит рядовому бортпроводнику при условии увеличения налета получать доход от 100 до 150 тыс. рублей в месяц в зависимости от фактического налета.

Пассажирские перевозки

Во время разговора генеральный директор "Аэрофлота" также отметил, что после самого тяжелого кризиса в истории мировой гражданской авиации наметились некоторые признаки оздоровления. По его словам, 2021 год показывает обнадеживающую динамику по пассажиропотоку. Несмотря на снижение на 70% объема международных пассажирских перевозов за первое полугодие текущего года, объем перевозок на внутреннем рынке вырос примерно на 30% в сравнении с 2019 годом.

Программа региональных разлетов

Как отметил генеральный директор "Аэрофлота", руководство компании сделало все, чтобы избежать простоя судов и экипажей. В том числе в 2021 году была реализована экспериментальная программа региональных разлетов, одним из результатов которой стал рост загрузки летных и кабинных экипажей.

"По основным южным направлениям (Анапа, Сочи, Симферополь, Геленджик, а также в Краснодар) мы перевезли 477 тыс. пассажиров, загрузка составила 80%. Программа показала хорошие результаты и будет продолжена", - заявил Полубояринов.