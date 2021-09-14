Объем несырьевого экспорта из Москвы в Латинскую Америку вырос за полгода в четыре раза

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Объем несырьевого экспорта из Москвы в страны Латинской Америки вырос за I полугодие 2021 года в денежном выражении в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.

"По данным нашего центра поддержки экспорта "Моспром", несырьевой неэнергетический экспорт в регион за первые полгода 2021 года составил $212 млн. И наши экспортеры смогли в четыре раза увеличить объемы поставок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом Москва входит в топ-10 регионов России, экспортирующих несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку и занимает пятое место по объему экспорта. Все продажи были осуществлены в 19 стран Латинской Америки, а главными странами-покупателями стали Аргентина, Мексика, Бразилия, Никарагуа, Куба и Перу", - сказала Кузменко на пленарной сессии международного телемоста Moscow - Latin America 2021.

Основной объем столичного экспорта приходится на промышленную продукцию ($200 млн). Кузменко предположила, что такое сильное смещение в сторону промпродукции объясняется в том числе и тем, что экспорт продукции агропромышленного сектора "достаточно сложен с точки зрения удаленности региона, и поэтому менее представлен на текущий момент, хотя потенциал для развития точно имеется".

"Несмотря на то, что экспорт продукции агропромышленного комплекса занимает небольшую долю в общем объеме - это $12 млн, тем не менее он показывает положительную динамику. И если опять же сравнивать полугодия 2020 и 2021 годов, он вырос в 5,5 раз. Москва стала в этом году вновь экспортировать продукцию, которая не экспортировалась в течение двух лет в Латиноамериканский регион - это молочная продукция, готовые продукты из мяса и рыбы, мясо и субпродукты и многое другое", - сказала Кузменко.

В ходе международного телемоста Moscow - Latin America 2021 представители деловых и бизнес-кругов стран латиноамериканского континента обсудят со столичными компаниями потенциал и возможности экспорта столичной продукции в данные регионы. В ходе телемоста затронут вопросы, касающиеся преимуществ московских производителей и перспектив экспорта в латиноамериканские страны, а также потенциала промышленной кооперации.