Аграриям в Дагестане компенсируют 50% затрат на технику для борьбы с переуплотнением почвы

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана начнут компенсировать сельхозпроизводителям половину стоимости приобретаемой техники для почвоуглубления, это поможет решить актуальную для региона проблему переуплотнения почвы, сообщили во вторник в пресс-службе Минсельхозпрода Дагестана со ссылкой на заместителя министра Шарипа Шарипова.

"Проблема переуплотнения почв на сегодняшний день является одной из наиболее острых в сельском хозяйстве республики. Возникновение так называемой "плужной подошвы" приводит к нарушению важнейших процессов обеспечения воздухом и влагой растений. Минсельхозпрод Республики Дагестан будет стимулировать приобретение почвоуглубителей безотвальной обработки путем возмещения 50% стоимости приобретаемых агрегатов. Мы запускаем проект "Разрушим плужную подошву", будем вовлекать в его орбиту все большее число хозяйств", - приводятся в сообщении слова Шарипова.

По его словам, проблема переуплотнения почвы возникла из-за того, что на протяжении десятилетий вспашка земель проводилась на одной глубине - 20-22 см. В результате образовался уплотненный слой почвы ("плужная подошва"), который не позволяет влаге проходить в более глубокие слои, нарушает воздухообмен и т.д. Для разрушения этого слоя необходимо проводить работы на глубине более 35 см с помощью специальной техники - почвоуглубителей для безотвальной обработки.

"В тех хозяйствах, которые проводят работы по разрушению "плужной подошв", урожайность возрастает на 20-40%. Но в Дагестане сегодня всего 26 таких почвоуглубителей, они имеются только в хозяйствах шести районов - в основном в Хасавюртовском и Кизлярском", - отметили в Минсельхозпроде республики.

В пресс-службе добавили, что виду важности проблемы возмещение затрат аграриям на приобретаемую технику будет производиться в приоритетном порядке.