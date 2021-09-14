Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в августе выросла до 20,9%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в августе 2021 года выросла на 1 п. п., до 20,9%, следует из материалов Банка России.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в августе выросла на 1 п. п. и к концу месяца составила 20,9%. При этом в номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 175,7 млрд рублей, что стало крупнейшим месячным приростом в 2021 году и вторым результатом за период 2020-2021 годов (в феврале 2020 года нерезиденты приобрели ОФЗ на сумму 185 млрд рублей)", - сообщил регулятор.

Также нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. По данным ЦБ, в августе ими в совокупности было куплено на бирже иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) на 106 млрд рублей против 61 млрд месяцем ранее.

"Ввиду отсутствия выплат дивидендов российскими компаниями в августе рост объясняется дополнительным спросом на валюту со стороны отдельных иностранных участников", - отмечается в материалах регулятора.

Кроме того, на вторичных биржевых торгах в августе нерезиденты и дочерние иностранные банки продолжили продажи российских активов, реализовав ценных бумаг на сумму 13,7 млрд рублей (в июле продажи составили 15,4 млрд).

"Основными продавцами выступали НФО (некредитные финансовые организации - прим. ТАСС), нетто-продажи данной категории составили 22,5 млрд рублей. СЗКО (системно значимые кредитные организации - прим. ТАСС) и прочие банки приобрели акций на сумму 22,7 и 13,3 млрд рублей соответственно", - отмечает ЦБ.