Экспорт промышленных товаров из Москвы в Мексику вырос в четыре раза

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичные компании в I полугодии 2021 года отправили в Мексику товаров на $45 млн, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года. Об этом во вторник журналистам сообщила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко в ходе пресс-брифинга, прошедшего в рамках международного телемоста Moscow - Latin America 2021.

"По итогам I полугодия 2021 года столичные компании отправили в [Мексику] товаров на сумму $45 млн. Это в четыре раза больше предыдущего периода 2020 года", - сказала она.

Кузменко видит ключевую задачу в налаживании отношений с Мексикой. По ее словам, в стране есть утвержденные программы - 39 инфраструктурных проектов на общую сумму $14 млрд.

"Эти проекты связаны со строительством и реконструкцией огромных инфраструктурных проектов в Мексике - это и строительство дорог, это и проекты, связанные с энергоснабжением, водоснабжением, работой с переработкой отходов. В данном случае, московские производители однозначно могут быть полезными нашим мексиканским коллегам, потому что в Москве производятся и стройматериалы, и оборудование, и запчасти к оборудованию, все, что может быть полезно при реализации данных инфраструктурных проектов", - сказала она.

В ходе международного телемоста Moscow - Latin America 2021 представители деловых и бизнес-кругов стран латиноамериканского континента обсудают со столичными компаниями потенциал и возможности экспорта столичной продукции в данные регионы. В ходе телемоста рассматриваются вопросы, касающиеся преимуществ московских производителей и перспектив экспорта в латиноамериканские страны, а также потенциала промышленной кооперации.