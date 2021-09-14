Рейсы в Казань и Самару планируют запустить из аэропорта Элисты в 2022 году

ЭЛИСТА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания "Новапорт холдинг" планирует расширить маршрутную сеть аэропорта Элисты, запустив в 2022 году рейсы в Казань и Самару. Об этом сообщила пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова по итогам встречи руководителя региона с генеральным директором аэропортовой сети "Новапорт холдинг" Сергеем Рудаковым.

"Сергей Рудаков отметил, что есть планы по развитию аэропорта, в том числе по расширению маршрутной сети. В 2022 году планируется запуск двух направлений - в Казань и Самару, а также увеличение пассажиропотока на 30%, то есть с текущих 98 тыс. до 130 тыс. человек в год. Кроме того, был рассмотрен вопрос по реконструкции международного зала и восстановлению международных сообщений, рассматриваются рейсы в Анталью и на Кипр", - говорится в сообщении.

По словам Рудакова, к весне следующего года будет реконструирован действующий терминал, что позволит увеличить пропускную способность в два раза, а в 2024-2025 годах будет построен новый терминал. Он добавил, что, кроме реконструкции, также планируется ремонт аэродрома, повышение безопасности взлетно-посадочной полосы. Модернизация инженерного оборудования аэродрома будет реализована по федеральной программе на сумму 4 млрд рублей в 2025-2030 годы.

Как отметил главы Калмыкии, развитие инфраструктуры поможет привлечь новые авиакомпании, а это в свою очередь повлияет на снижение цен на авиабилеты.

В ходе прямой линии с населением 30 августа Хасиков рассказал, что компания "Новапорт инвест" готова инвестировать в модернизацию действующего терминала аэропорта Элисты более 300 млн рублей. Сейчас из аэропорта Элисты можно совершить перелет в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Сочи. В минувшем году количество авиарейсов из Элисты по сравнению с 2013 годом увеличилось в 2,7 раза.