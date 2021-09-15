Пропускную способность аэропорта Красноярска увеличили вдвое

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Новую рулежную дорожку, которая позволит в два раза увеличить число взлетов-посадок самолетов, запустили 15 сентября в аэропорту Красноярска, сообщает корреспондент ТАСС.

Решение о реконструкции магистральной рулежной дорожки приняли в 2018 году. В аэропорту состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора края Александра Усса, во время которой они обсудили этот проект. Тогда Путин поручил правительству страны поддержать строительство. В результате Красноярский край поручил средства из федерального бюджета на ее возведение.

"Это [магистральная рулежная дорожка] фактически вторая взлетно-посадочная полоса, которая располагается параллельно второй взлетно-посадочной полосе. И которая позволяет увеличить практически вдвое пропускную способность аэропорта. Это значит, что вдвое больше можно совершить взлетно-посадочных операций, в два раза больше будет использоваться структура аэропорта, вдвое больше прилетят пассажиров и грузов", - сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько на церемонии открытия. По его словам, в связи с открытием дорожки аэропорт получил сертификат соответствия до 14 апреля 2025 года.

Губернатор края Александр Усс отметил, что в перспективе Красноярск сможет стать транзитным пунктом для перелетов из Юго-Восточной Азии в Северную Америку. "Уверен, что недалек тот день, когда этими маршрутами, через Красноярск, полетят очень мощные современные лайнеры. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для международного обмена, экономики и туризма", - сообщил Усс.

О рулежной дорожке

Рулежная дорожка расположена вдоль взлетно-посадочной полосы и обеспечивает руление воздушных судов от одного конца полосы к стоянкам, не создавая помеху другим самолетам при взлете и посадке. Ее запуск позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 12 до 24 операций в час, что даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы. Ее смогут использовать воздушные суда со взлетной массой более 400 т, к которым относится Боинг 747-400.

Строительные работы начались в августе 2019 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,9 млрд рублей.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построили в 1980 году, с 1993 года он имеет статус международного. В декабре 2017 года открыли новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоили имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. 31 мая "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб.