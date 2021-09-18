Лихачев: строительство АЭС "Аккую" не останавливалась ни на день в период пандемии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство АЭС "Аккую" в Турции не останавливалось ни на день в период пандемии. Первый реактор возводится с опережением сроков, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Блок №1 идет с опережением наших сроков, которые прописаны в межправительственном соглашении, и на нем будет действительно очень мощная мобилизация и российских строительных сил, и турецкого подрядчика. За последние полтора года, в сложный период пандемии, ни на один день, ни на один час стройка не останавливалась. Пандемическая ситуация всегда была под контролем, мы не допустили никаких всплесков", - сказал он в пятницу эфире телеканала "Россия-24".

"Очень надеемся, что действительно пример такого взаимодействия <…> так и будет на протяжении ближайших десятилетий таким флагманским проектом российско-турецкого сотрудничества", - добавил Лихачев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил площадку, где ведутся работы по строительству АЭС "Аккую". Он сообщил, что рассчитывает на завершение строительства первого реактора АЭС "Аккую" к маю 2023 года.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую нуклеар" (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.