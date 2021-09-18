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Власти Венесуэлы сообщили о масштабной хакерской атаке на финансовую систему страны

Это привело к нарушению работы Banco de Venezuela

БОГОТА, 18 сентября. /ТАСС/. Финансовая система Венесуэлы стала целью масштабной хакерской атаки, которая привела к нарушению работы банка Banco de Venezuela. Об этом сообщило в пятницу правительство республики.

"Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня, 17 сентября 2021 года, была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее на технологическую платформу Banco de Venezuela, крупнейшего банка страны", - говорится в заявлении.

Из-за кибератаки клиенты банка не могли проводить никакие операции. "Речь идет о масштабной хакерской атаке, целью которой было уничтожение и изменение банковских данных", - говорится в сообщении.

По словам властей, специалисты банка уже начали восстановление работы системы.

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