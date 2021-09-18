Британский министр срочно обсудил с компаниями энергосектора рост цен на газ

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартернг провел в субботу срочные переговоры с руководителями компаний энергетического сектора, чтобы обсудить с ними резкое повышение цен на газ. Об этом говорится в сообщении, распространенном 19 сентября на сайте правительственной информации Соединенного Королевства.

В коммюнике информируется, что на этих встречах он заверил, что "безопасность поставок не является поводом для немедленного беспокойства", так как "преимуществом Великобритании является диверсифицированные источники поставок газа, возможности которых превышают спрос". Также подчеркивается, что "газовая система Великобритании продолжает надежно работать" и что правительство "не ожидает какого-либо риска чрезвычайной ситуации с поставками этой зимой".

Как отмечается, в воскресенье министр проведет встречу с представителями энергетического регулятора королевства - Управления рынков газа и электроэнергии, чтобы обсудить с ними обеспокоенность, высказанную бизнесом. На понедельник запланирован круглый стол с участием представителей отрасли, чтобы разработать план выхода из сложившейся ситуации.

Банкротства поставщиков энергии

Газета Financial Times указывает в этой связи, что с начала августа пять небольших британских энергокомпаний, обслуживавших 570 тыс. клиентов, разорились из-за взлета оптовых цен на газ. Как отмечается в опубликованной в субботу статье, руководители крупных энергетических компаний, опасаются, что это может быть лишь вершиной айсберга и что новые банкротства в этой сфере не заставят себя ждать. Издание приводит мнение консалтинговой энергетической фирмы Baringa, в которой предположили, что в итоге в стране может остаться 10 поставщиков электроэнергии для бытового потребления по сравнению с 49 по состоянию на конец марта.

Ранее британские производители мяса призвали правительство защитить систему поставок продовольствия на внутренний рынок из-за перебоев с поставками углекислого газа. Причиной его обращения к властям стала приостановка на этой неделе двух заводов по производству удобрений на севере Англии из-за высоких цен на газ. Эти предприятия в качестве побочного продукта производили также углекислый газ, который чрезвычайно важен для пищевого сектора - он используется для производства газировки и пива, а в мясной промышленности - для оглушения скота перед забоем и для увеличения срока хранения продукции. Производители мяса предупреждают о рисках перебоев с поставкой товаров, если решение проблемы не будет найдено.

О росте цен на газ

В среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Однако к закрытию торгов цена рухнула до около $800 за 1 тыс. куб. м. В последующие дни падение цен ускорилось. Опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при определенных условиях. Факторами, оказывающими влияние на цену, были названы ситуация на рынке газа в Азии, погода в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".