"Известия": в России намерены ужесточить наказание за подделку стройматериалов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве строительства направил в ведомство предложение ввести уголовное и административное наказание за производство и сбыт фальсифицированных строительных материалов. Об этом в понедельник пишет газета " Известия " со ссылкой на документ.

По данным издания, общественный совет при Минстрое предлагает внести в федеральный закон понятие "фальсифицированная промышленная продукция", а в КоАП и УК РФ определить наказание за ее продажу. Изменения могут коснуться как российских, так и иностранных производителей и поставщиков.

В комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий при Общественном совете Минстроя изданию уточнили, что более половины продукции в электротехнической области является ненадлежащей, в сегменте сухих строительных смесей доля фальсификата составляет 30-40%, герметиков - 35-40%.

Эксперт комиссии Владислав Ткаченко пояснил, что на данный момент определение фальсифицированной промышленной продукции в российском законодательстве отсутствует. "Из-за этого не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата. То есть, по сути, нет государственной политики по противодействию его производству и распространению", - добавил Ткаченко.

"Фальсификат вводит в заблуждение потребителя и может обладать непредсказуемыми свойствами, а это - прямая угроза потребителям и обществу в целом. Поэтому мы выступили с инициативой закрепить определение на законодательном уровне", - отметил председатель комиссии Александр Ручьев.