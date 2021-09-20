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"Ведомости": в РАН предложили стимулировать бизнес для его активного участия в ГКНТ

В качестве удачных примеров стимулирования бизнеса президент РАН Александр Сергеев указал на IT-сферу, которая, по его мнению, находится близко к науке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В России необходимо расширить меры поддержки частных компаний с целью повышения степени их участия в деятельности Государственной комиссии по науке и технике (ГКНТ). Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.

"Что касается инструментов, то это могут быть льготы или настройка налогового законодательства. У нас есть хорошие истории - то же сельское хозяйство. Понятно, что там помогли санкции, но были и различные регуляторные меры. И отрасль откликнулась", - отметил Сергеев.

В качестве удачных примеров стимулирования бизнеса президент РАН также указал на IT-сферу, которая, по его мнению, находится уже очень близко к науке.

"И как раз там создаются меры стимулирования для того, чтобы программисты не уезжали, чтобы разрабатывался российский софт, чтобы были новые рыночные продукты", - уточнил Сергеев. Он также считает, что у комиссии должен быть мощный экспертный совет, разрабатывающий научные решения, и РАН необходимо в этом играть большую роль.

Ранее академик Сергеев отмечал, что в России нужно создать госкомиссию для выполнения стратегии научного развития РФ, которая была бы аналогична Государственному комитету СССР по науке и технике (ГКНТ). По его словам, в стране не работает целостная система превращения знания в технологии и продукты, хотя Стратегия НТР именно на это нацелена. Это происходит, в частности, потому, что за разные приоритеты стратегии отвечают разные министерства и не всегда они работают в координации друг с другом, пояснил глава РАН.

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