Экспорт резидентов "Технополиса Москва" в 2021 году вырос в три раза

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Каждый восьмой резидент "Технополиса Москва" экспортирует свою продукцию, ее за шесть месяцев 2021 года поставили в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Объем экспорта резидентов особой экономической зоны столицы продолжает уверенно расти. За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года - 159,4 млн рублей, и в 3,4 раза - показатель первого полугодия 2019 года, когда объем экспорта резидентов составлял 154,5 млн рублей. Экспортирует свою продукцию каждый восьмой резидент особой экономической зоны Москвы", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в первом полугодии 2021 года предприятия кластера микроэлектроники лидировали в поставках продукции за рубеж - они обеспечили почти 70% общего объема экспорта, продав за границу товаров на сумму 365,7 млн рублей. Также на экспорт были направлены досмотровое и дезинфекционно-моечное оборудование, литий-ионные батареи, композитные материалы.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, продукцию резидентов приобретают в Европе - Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Литве, Польше, Словении. Зарубежные поставки идут и в Азию - Китай, Южную Корею, Японию, Индонезию, Мьянму. Также осуществляется экспорт в страны СНГ, Египет, Турцию, Израиль, США и Канаду.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, остальные - в Зеленограде: "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем" и "Алабушево".