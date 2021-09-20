Оверчук: деблокирование коммуникаций позволит увеличить товарооборот между Арменией и РФ

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Разблокировка региональных транспортных коммуникаций на Южном Кавказе создаст новые возможности для увеличения товарооборота между Арменией и Россией. Об этом в понедельник в беседе с журналистами во время бизнес-форума "Российско-армянский бизнес-диалог" заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Работа трехсторонней рабочей группы (Армения, Азербайджан, Россия) идет в нормальном режиме. Стороны настроены на деблокирование транспортных коммуникаций. Очевидно, что это создаст новые возможности для увеличения товарооборота между нашими странами и в регионе в целом", - сказал Оверчук.

Он также отметил, что в Ереван приехала большая российская бизнес-миссия и стороны рассчитывают на создание новых контактов в различных сферах экономики, что позволит вывести отношения между странами на следующий этап.

"Мы уже увеличили товарооборот по сравнению с предыдущим годом, но можем добиться большего", - заявил российский вице-премьер.

Договоренность о разблокировании региональных коммуникаций была достигнута 11 января на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе.