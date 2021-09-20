"Энел Россия" сохраняет план по дивидендным выплатам за 2021 год в размере 3 млрд рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) сохраняет план по дивидендным выплатам, который был озвучен ранее в ходе презентации стратегии. Согласно этому плану, по итогам 2021 года компания выплатит 3 млрд рублей, сообщил журналистам глава компании Стефан Звегинцов в кулуарах конференции "Новая Россия - новая энергетика. Генерация будущего".

"Пока наш guidance остается неизменным", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Энел Россия" не выплатила дивиденды за 2020 год, но в 2023 году намерена выплатить около 5,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей придется на выплаты за 2020 год.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), а также реализует еще два проекта в сфере ветроэнергетики: Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).