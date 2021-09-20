Суд отложил на ноябрь рассмотрение дела о блокировке YouTube-канала "Царьград"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд перенес на ноябрь слушания по жалобам структур компании Google на решение по иску телеканала "Царьград" относительно блокировки его канала на платформе YouTube. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский.

В понедельник 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы должен был рассмотреть апелляцию Google на решение суда первой инстанции о полной разблокировке канала "Царьград ТВ" в видеохостинге YouTube, восстановлении на той же площадке видеоархива и миллиона подписчиков канала, а также компенсации за потерянную монетизацию контента.

"Заседание отложено по ходатайству Google на 1 ноября 2021 года. Суть ходатайства: адвокаты Google собирают документы, ждут ответов на разные запросы", - сказал собеседник ТАСС.

28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал "Царьград ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный российский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины.

"Царьградом" был подан иск против компании Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате российского законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала "Царьград". В случае неисполнения решения на компанию Google накладывается прогрессивная судебная неустойка (астрент): 100 тыс. рублей. При этом сумма будет увеличиваться каждую неделю вдвое. По подсчетам представителей Google, через полгода неисполнения судебного решения сумма штрафа достигнет астрономических 94 триллионов рублей.