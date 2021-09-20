Комиссия Мосгордумы поддержала проект закона об исполнении бюджета столицы за 2020 год

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике в понедельник поддержала проект закона "Об исполнении бюджета города Москвы за 2020 год".

"Прошу поддержать проект закона города Москвы об исполнении бюджета на 2020 год. Кто за то, чтобы согласиться с заключением комиссии о принятии законопроекта в первом чтении при отсутствии замечаний в целом? <…> За (проголосовали - прим. ТАСС) 9 человек", - сказала председатель комиссии Людмила Гусева. Она уточнила, что два человека проголосовали против.

Ранее первый заместитель руководителя департамента финансов столицы Николай Лисин сообщил, что исполнение бюджета Москвы в 2020 году осуществлялось в соответствии с показателями, утвержденными законами Москвы о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Общая сумма поступлений за 2020 год в бюджет города - 2 трлн 869 млрд рублей, собственные доходы - 2 трлн 789 млрд. Хочу отметить, что в 2020 году впервые за долгое время налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Москвы практически без роста к уровню 2019 года. При этом относительно плановых показателей объем выпадающих доходов превысил 200 млрд рублей.