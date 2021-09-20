Кабмин утвердил план по выполнению концепции демографической политики

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин.

"Впервые мы приняли такой комплексный документ, в нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми", - сказал председатель правительства. По его словам, все эти меры "необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития".

"Прежде всего это касается увеличения численности населения и ожидаемой продолжительности жизни", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что "улучшение демографической ситуации невозможно и без повышения качества и доступности медицинской помощи, заботы о старшем поколении". "Поэтому охрана здоровья граждан независимо от их возраста становится определяющей для выполнения поставленных задач", - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что "одновременно план направлен на повышение рождаемости и благополучие семей с детьми". Мишустин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости выстраивания целостной системы поддержки семей с детьми. "Это также учтено в плане мероприятий по реализации концепции", - заверил глава кабинета министров.

По словам председателя правительства, реализация плана - это большая и ответственная работа. "Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме. От демографической ситуации зависит то, как будет развиваться наша страна", - резюмировал Мишустин.

Подписанный документ

Как уточняется на сайте кабинета министров, план, рассчитанный до 2025 года, состоит из семи разделов. "Один из самых больших посвящен вопросам поддержки семей с детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. Так, предполагается, что в 2024 году меры социальной поддержки на основании одного лишь заявления или проактивно (вообще без заявлений) будут предоставляться 60% семей", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что "число получателей помощи от государства при рождении детей к этому времени должно увеличиться до 2,26 миллиона".

В документе также определены другие направления работы, среди которых, например, создание системы раннего выявления серьезных заболеваний, улучшение жилищных условий семей с детьми, сокращение травматизма на производстве. Также в плане есть блоки мероприятий, которые нацелены на снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья, продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия. Кроме того, в документе есть блок, где сконцентрированы мероприятия, направленные на формирование мотивации к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом.