Росатом и Зимбабве будут сотрудничать в атомной энергетике

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Зимбабве будут сотрудничать в области использования атомной энергии в мирных целях. Соответствующий меморандум в понедельник подписали госкорпорация "Росатом" и Министерство энергетики Республики Зимбабве. Как сообщает департамент коммуникаций Росатома, документ подписан в Вене на полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Меморандум является первым документом в области мирного использования атомной энергии между Россией и Зимбабве, - отмечается в сообщении. - Он создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, открывает возможности для реализации проектов в сфере неэнергетических применений атомной энергии в промышленности, сельском хозяйстве и медицине".

Особое внимание в меморандуме уделяется вопросам подготовки национальных кадров для атомной отрасли Зимбабве и работе по повышению информированности населения об атомных технологиях.

Документ с российской стороны подписал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, со стороны Республики Зимбабве - министр энергетики Сода Жему.