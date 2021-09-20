Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,62-2,54%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новую неделю рынок начинает падением широким фронтом - снижение идет и на ключевых рынках акций, и на товарных рынках, российский рынок также не стал исключением. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 1,62%, до 3969,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,54%, до 1700,66 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:44 мск вырос на 0,63%, до 73,49 рубля, евро - на 0,81%, до 86,22 рубля.

Участники торгов опасаются нового "черного лебедя" в виде реализации риска дефолта гигантского китайского застройщика Evergrande, пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Сценарий его банкротства бьет не только по китайской, но и по глобальной финансовой системе, так как у компании огромный корпоративный долг", - добавил эксперт.

Инвесторы фиксируют прибыль и в преддверии заседания ФРС в среду. "Рынок традиционно для последних кварталов демонстрирует опасения, связанные с ожидаемым в ближайшие несколько кварталов началом ужесточения денежно-кредитной политики американских властей", - рассказал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин. При этом, по мнению эксперта, наличие нерешенной проблемы повышения потолка заимствований может свидетельствовать о том, что ФРС в сентябре подаст рынку сигнал не ужесточения, а напротив, смягчения монетарных условий, по крайней мере в перспективе ближайших месяцев.

Дополнительными негативными факторами для снижения рынка нефти стали восстановление добычи в Мексиканском заливе и растущая буровая активность в США, также считает Бахтин. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,18% и торгуется в районе $74 за баррель.

Рынок акций

На падающем рынке сегодня лидируют в росте акции золотодобытчиков Petropavlovsk (+3,83%), Polymetal (+1,56%) и "Полюс" (+1,54%), что связано с растущей ценой золота, пояснила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Динамику хуже рынка в понедельник показали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела", потерявшие в стоимости, соответственно, 10,2% и 6,26%, вероятно в связи с выходом из капитала компании крупного финансового инвестора, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

По оценкам "БКС мир инвестиций", завтра мы можем увидеть продолжение снижения рынка и российский рубль в пределах 74 рубля к доллару США. Индекс Мосбиржи завтра будет у рубежа в 3900 пунктов, также считают в компании.

Целевые диапазоны закрытия вторника "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3930-4015 пунктов, а также 72,9-74,1 руб. и 85,6-86,65 руб. за доллар США и евро соответственно.