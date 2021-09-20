Кабмин 21 сентября рассмотрит установление МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании во вторник рассмотрит документ, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году будет не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Как сообщает пресс-служба кабмина, такой вопрос включен в повестку мероприятия.

Отмечается, что на заседание вынесен вопрос о внесении изменения в федеральный закон о МРОТ. "Законопроект направлен на гарантирование в 2022 году минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации", - указано в материалах.

Кроме того, на мероприятии планируется рассмотреть законопроект, который установит тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Предполагается, что тарифы будут дифференцированы по классам профессионального риска.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.