Международный форум Kazan Digital Week-2021 пройдет в смешанном формате

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Международный форум Kazan Digital Week - 2021, который открывает 21 сентября в столице Татарстана, пройдет в течение четырех дней в смешанном формате. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

"Мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг, планируется провести в смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре "Казань Экспо", который оснащен выставочными павильонами, сессионными залами, открытыми демонстрационными площадками, комфортной транспортной и рекреационной инфраструктурой", - сообщается на сайте.

Отмечается, что программа цифровой недели будет сфокусирована на цифровых интеллектуальных технологиях и инновационных продуктах, создаваемых на их основе. Работа будет идти по различным тематическим направлениям: цифровая индустрия 4.0, интеллектуальные транспортные системы, кибербезопасность нового времени, экосистема финтех, цифровые технологии, WorldSkills и т. д.

В числе спикеров форума заявлены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, президент Евразийского регионального представительства компании Huawei Чжоу Даньцзинь и другие.

Форум проводится при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Татарстана.