РБК: "Алмаз-Антей" разрабатывает гибридный автомобиль для гражданского пользования

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" работает над гибридным автомобилем с рабочим названием E-Neva, который в качестве топлива будет использовать водород и электроэнергию. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора по производственно-технологической политике концерна Александра Ведрова.

"У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель - на газе. При этом энергия, вырабатываемая во время движения, будет аккумулироваться, и электрическая тяга станет вспомогательным источником энергии, запаса которого хватит на определенное количество километров. Без подзарядки гибрид сможет проехать больше 500 км", - сообщил он. Ведров отметил, что гибридный автомобиль разрабатывается только для гражданского пользования, поскольку военные обычно не используют автотранспорт на газомоторном топливе.

Источник РБК уточнил, что рабочее название гибридного автомобиля - E-Nеva, где первая буква E - сокращение от "electric", а Neva - в честь реки Санкт-Петербурга. Предполагается, что два варианта комплектации - газовая и на аккумуляторной батарее емкостью 70 кВт - позволят автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунды, а его максимальная скорость будет составлять 180 км/ч.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Также производит гражданскую продукцию.