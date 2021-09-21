ГТЛК разработала ряд проектов программ некоммерческого лизинга судов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разработала несколько проектов программ некоммерческого лизинга судов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

"ГТЛК разработала несколько проектов программ некоммерческого лизинга судов. В частности, речь идет о стимулировании развития рынка пассажирских перевозок водным транспортом путем субсидирования строительства 26 пассажирских судов, которые планируется передать судовладельцам до 2026 года. Стоимость судов составляет почти 17 млрд рублей. При поддержке государства мы готовы финансировать строительство более 300 единиц гражданских судов различного типа на общую сумму 300 млрд рублей до 2030 года", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в рамках госпрограмм ГТЛК уже успешно реализует инвестиционные проекты с общим объемом финансирования 36 млрд рублей, из которых софинансирование из федерального бюджета составляет 21,5 млрд рублей.

Меры господдержки отечественного судостроения показали свою значимость и эффективность. Продолжение и расширение спектра государственных программ по субсидированию строительства судов в РФ положительно скажется на модернизации и обновлении флота, отметил представитель ГТЛК.

О необходимости более широкого применения долгосрочных программ лизинга с господдержкой пишут в своем аналитическом обзоре эксперты Infoline (ТАСС ознакомился с копией документа). По их мнению, это позволит с одной стороны ускорить обновление флота, стимулировать развитие рынка грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом, увеличить безопасность и снизить аварийность на водном транспорте.