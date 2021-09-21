КРДВ заключила соглашение с крупным застройщиком РФ о развитии городов ДФО

ТАСС, 21 сентября. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО "Самолет-Регионы" договорились о сотрудничестве при реализации проектов комплексного развития территорий в рамках программ "Дальневосточный квартал" и "Дальневосточная концессия", сообщили ТАСС в пресс-службе КРДВ

"Документ подтверждает намерение сторон сотрудничать в области реализации проектов комплексной застройки территорий в городах Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Чита и Благовещенск. Общая площадь проектов компании "Самолет-Регионы" в рамках соглашения может составить более 1 млн кв. м", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, это позволит привлечь около 50 млрд рублей в проекты жилищного строительства на территории Дальневосточного федерального округа до 2028 года. Первый заместитель генерального директора по социальному развитию корпорации Эльвира Нургалиева отметила, что цель программы "Дальневосточный квартал" - создание условий для строительства в городах ДФО современных кварталов с комфортной городской средой: программа предполагает предоставление застройщикам статуса резидентов территорий опережающего развития, что, в свою очередь, дает инвестору возможность пользоваться мерами господдержки, получать налоговые преференции, земельные участки. Член совета директоров группы "Самолет" и руководитель ООО "Самолет-Регионы" Александр Прыгунков также отметил, что соглашение позволит нарастить темпы строительства нового жилья, а создаваемая инфраструктура улучшит качество городской среды на Дальнем Востоке. Компания подаст заявку в КРДВ для получения статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития.

"Расширение жилищного строительства и снижение стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе - одна из приоритетных задач Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Экспертиза группы "Самолет" в реализации проектов КРДВ позволит существенно увеличить объемы ввода жилья в крупнейших городах ДФО. На практике это означает появление новых благоустроенных кварталов, современной социальной инфраструктуры, рекреационных зон, прогрессивных транспортных решений", - сказала Нургалиева.

Группа "Самолет" основана в 2012 году, является одним из крупнейших федеральных девелоперов и входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м недвижимости в Московском регионе и Ленинградской области.