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Катар заявил, что не планирует возвращаться в ОПЕК

Катар не планирует возвращаться в ОПЕК - министр энергетики.

Турция заявила, что ведет переговоры о новых поставках газа, в том числе с Россией
Замминистра энергетики Турции указал, что Анкара хочет заключить долгосрочное соглашение по транзиту газа с Москвой как можно скорее
Турция заявила, что ведет переговоры о новых поставках газа, в том числе с Россией
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