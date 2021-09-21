Госэкспертиза одобрила проект переустройства газопроводов в связи со строительством М12

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на этапы подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М12, которая пройдет через Москву, Нижний Новгород и Казань, и одобрила работы по переустройству магистральных и распределительных газопроводов, а также линий связи, сообщает пресс-служба учреждения.

"По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Так, проектной документацией предусмотрены работы по переустройству трасс магистральных и распределительных газопроводов, а также кабельных линий связи и других коммуникаций на участках во Владимирской области и Нижегородской областях, а также в Республике Чувашия.

Строящаяся скоростная магистраль М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ее протяженность составит 810 км. Проект реализуется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.