Курс доллара в России по итогам 2021 года может составить 73,6 рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Курс доллара по итогам 2021 годах составит 73,6 рублей, а в 2022-2024 годах будет находиться в диапазоне 72-74 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"По итогам 2021 года ожидается, что курс доллара США к рублю составит около 73,6 рубля за доллар США, в среднесрочной перспективе - 2022-2024 годы, курсовая динамика сложится на уровне 72-74 рублей за доллар США", - говорится в документе.​​​