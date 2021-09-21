ФССП получит из бюджета 700 млн рублей на отправку почты в следующие два года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Почти 1 трлн рублей выделят на госпрограмму "Юстиция" в течение трех следующих лет. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на период с 2022 по 2024 год, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Юстиция", в 2022 году составят 322 млн 738 тыс. рублей, в 2023 году - 332 млн 392 тыс. рублей, в 2024 году - 343 млн 31 тыс. рублей", - говорится в документе. В частности, увеличение бюджета связано с ростом на 700 млн рублей расходов на отправку почтовых отправлений ФССП России в 2022 и 2023 годах. Кроме того, идет создание и развитие информационной системы "Правовая помощь" в рамках проекта "Цифровая юстиция", на которую также понадобится 202,5 млн рублей дополнительно в 2022 году. Еще 832 млн рублей дополнительно пойдет на ремонт административных зданий Минюста и зданий судебно-экспертных учреждений.

При этом отмечено и уменьшение бюджета Минюста на 188,7 млн рублей в связи с передачей в этом году Генпрокуратуре полномочий по представлению России в международных судах и арбитражах.