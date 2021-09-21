Утильсбор на транспорт в 2022 году может принести в бюджет около 530,9 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и самоходные машины, в 2022 году принесет бюджету 530,9 млрд рублей, что на 3,3% выше прогноза поступлений 2021 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

При этом объем поступлений в бюджет от уплаты утильсбора колесных транспортных средств и самоходных машин в 2023 году оценивается на уровне 553,83 млрд рублей (рост на 22,8 млрд рублей), а в 2024 году - 564,25 млрд рублей (рост на 10,4 млрд рублей).

Утилизационный сбор на ввозимые колесные транспортные средства принесет в бюджет в 2021 году порядка 90,5 млрд рублей, а к 2024 году составит 100,2 млрд рублей. Утильсбор на колесные транспортные средства, произведенные в Российской Федерации, в этом году принесет бюджету 357,9 млрд рублей, в 2024 году - 390,7 млрд рублей.

Утильсбор на ввозимые самоходные машины в 2021 году пополнит бюджет на 39,7 млрд рублей, в 2024 году - на 44,5 млрд рублей. Сбор за утилизацию самоходных машин, произведенных в Российской Федерации, в этом году принесет в бюджет 25,5 млрд рублей, в 2024 году - 28,7 млрд рублей.

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора. Обязательное условие их получения - подписанный с Минпромторгом РФ специнвестконтракт. Правительство решило в декабре 2020 года дифференцировать промсубсидии в зависимости от локализации производства.