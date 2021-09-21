Финансирование мусорной реформы увеличат на более чем 43 млрд рублей в 2022 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование федерального проекта "Чистая страна", в рамках которого проводится реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), будет увеличено на более чем 43 млрд рублей в 2022 году, в том числе за счет выплаченного ущерба "Норникелем" за аварию в мае 2020 года, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Чистая страна" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в 2022 году на 24 094,0 млн рублей <…> за счет распределения бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию мероприятий национального проекта "Экология" в рамках федерального проекта "Чистая страна", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что увеличение бюджета в рамках федпроекта "Чистая страна" в 2022 году произойдет также за счет уплаты "Норникелем" ущерба за вред окружающей среде из-за аварии в мае 2020 года. "18 554,9 млн рублей в 2022 году <…> за счет средств от уплаты акционерным обществом "Норильско-Таймырская энергетическая компания" платежа в возмещение вреда, причиненного водным объектам", - отмечается в тексте.

Также увеличение затрат на реализацию реформы обращения с отходами произойдет за счет перераспределения средств другого федерального проекта. "В 2022 году 1 250,4 млн рублей - за счет перераспределения средств федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", - говорится в документе.