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Доходы бюджета в 2022-2024 годах составят чуть более 25 трлн рублей ежегодно

Доходы бюджета РФ в 2022-2024 гг. составят чуть более 25 трлн руб. ежегодно - проект.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%
Ведомство прогнозирует курс рубля на уровне 73,6 рубля за доллар по итогам года
Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%
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