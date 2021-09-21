МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Лимит дальневосточной ипотеки планируется увеличить в 2023 году на 10,6 млрд рублей в связи с востребованностью программы и планируемым расширением круга участников, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, в 2024 году лимит дальневосточной ипотеки планируется увеличить на 4,4 млрд рублей по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год.

Президент России Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме сообщил, что есть предложения расширить программу дальневосточной ипотеки "за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке". Глава государства пообещал, что в ближайшее время эти предложения будут рассмотрены правительством. Он также отметил, что за время действия программы 24 тыс. семей смогли решить свои жилищные вопросы.

Дальневосточная ипотека по ставке до 2% предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.