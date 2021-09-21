Расходы на нацпроект по туризму в 2022-2024 годах превысят 167 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на финансирование национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022-2024 годах в размере более 167 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" запланированы в 2022 году в объеме 52 840,9 млн рублей, в 2023 году - 57 811,3 млн рублей, в 2024 году - 57 337,0 млн рублей", - говорится в документе.

В частности, расходы на федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" в 2022 году превысят 38,7 млрд рублей, в 2023 году - 41,9 млрд рублей, в 2024 году - 41,8 млрд рублей. Средства будут направлены, в том числе, на развитие инфраструктуры туризма и инвестиционные проекты, господдержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города и создание в регионах инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.

Расходы на федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" в 2022 году превысят 12,4 млрд рублей, в 2023 году - 14,2 млрд рублей, в 2024 году - 13,9 млрд рублей. При этом в 2022 и в 2023 году расходы на программу туров по России с кешбэком составят по 5 млрд рублей. В 2022-2024 годах будет выделено 6 млрд рублей на господдержку АНО "Россия - страна возможностей".

Кроме того, на федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма" в 2022-2024 годах запланированы расходы в размере более 4,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены, в том числе, на запуск Единой информационной системы "Электронная путевка" для повышения защиты интересов туристов и обеспечения прозрачности туристской индустрии.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что правительство планирует направить на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей - из региональных средств. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.