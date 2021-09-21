Путин: к 2024 году нужно добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Заметный прогресс по всем национальным целям развития должен быть достигнут в РФ уже к 2024 году, поэтому бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки в части стратегически важных направлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам.

"Конечно, рост экономики - это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям", - сказал глава государства.

По его словам, в связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, "требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях". "В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни - один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей", - перечислил президент.

Путин отметил, что нужно сформировать модель устойчивого экономического развития, сделать так, чтобы оно максимально широко охватывало отрасли и регионы России. "Уверенная, позитивная экономическая динамика нужна для создания новых хорошо оплачиваемых рабочих мест, для повышения доходов наших граждан, благополучия российских семей", - добавил президент.