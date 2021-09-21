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Более 12 млрд рублей направят регионам ДФО на выплаты при рождении детей в 2022-2024 годах

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 3 906,4 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках реализации национального проекта "Демография" до 2025 года получат 12,3 млрд рублей на единовременные выплаты при рождении первого и второго ребенка. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"На осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 3 906,4 млн рублей, в 2023 году - в объеме 4 120,3 млн рублей, в 2024 году - в объеме 4 318,1 млн рублей", - сказано в тексте документа.

Национальный проект "Демография" направлен на достижение национальной цели - "сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Предполагает всестороннюю поддержку семей, помощь в трудоустройстве, создание условий для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

Теги
РоссияДемографияДальний Восток
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