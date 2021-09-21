На региональные IT-проекты планируется выделять ежегодно 324,9 млн руб. в 2022-2024 годах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 324 млн рублей планируется ежегодно выделять на поддержку региональных проектов в сфере IT в 2022-2024 годах, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"На поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022-2024 годах в объеме 324,9 млн рублей ежегодно на уровне объемов, утвержденных законом № 385-ФЗ", - говорится в документе.

Согласно документу, за счет субсидии планируется осуществить поддержку региональных проектов в сфере IT. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на формирование IT-инфраструктуры в государственных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 6,03 млрд рублей в 2022 году, 11,666 млрд рублей в 2023 году и 19,296 млрд рублей в 2024 году.

Кроме того, объемы бюджетных ассигнований в 2022-2023 годах предусмотрены на уровне объемов, утвержденных ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, увеличены на 7,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на обеспечение присоединения с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи РФ и снижения стоимости доступа к интернету для абонентов на территории округа бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 148,4 млн рублей. Также планируется снизить стоимость доступа к интернету для абонентов на территории округа.

Также в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 4,4 млрд рублей, в 2023-2024 годах в объеме 859,8 млн рублей ежегодно на уровне объемов, утвержденных ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".