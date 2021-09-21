Цена на газ в 2022 году сохранится на уровне $208 за куб. м

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы предусматривает сохранение средней контрактной цены на газ в 2022 году на уровне $208 за куб. м. Такой прогноз содержится в пояснительной записке к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

При этом в 2023 году ожидается снижение цены на 7,7%, до $192,3 за куб. м, а в 2024 году - еще на 6,3%, до $180,6 за куб. м.

Кроме того, как следует из документа, Минфин ожидает снижения поступления от акциза на газ, поставляемый по "Голубому потоку" в Турцию после 2021 года, так как объем экспорта газа уменьшится по сравнению с увеличенными поставками в текущем году. Другой причиной уменьшения поступления акциза называется "изменение цены на газ, поставляемый по газопроводу в Турецкую Республику". Так, в 2022 году поступления акциза на газ сократятся по сравнению с уровнем 2021 года более чем на 20 млрд рублей, в 2023 году - на 77 млн рублей и в 2024 году - на 2,5 млрд рублей.