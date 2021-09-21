Российские власти допустили прохождение пика спроса на нефть в 2019 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 года на фоне изменений в структуре мирового энергетического баланса. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг., которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Резкий рост платы за выбросы углерода приведет к существенному изменению мирового энергетического баланса, и сокращению спроса на нефть - спрос на нефть по некоторым оценкам может не восстановиться до уровня 2019 года", - отмечается в материалах.

На фоне процессов энергоперехода российские власти также ожидают в среднесрочном и в долгосрочном периодах усиление тенденций нисходящей динамики нефтяного рынка при сохранении повышенной волатильности цен.