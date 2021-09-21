Расходы на госпрограмму развития АПК в 2022-2024 годах достигнут почти 917 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы на реализацию госпрограммы развития АПК в 2022 году составят 285,1 млрд рублей, в 2023 году - 304,8 млрд рублей, затем они также будут увеличиваться. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в 2022 году составят 285 млрд 107,1 млн рублей, в 2023 году - 304 млрд 859,3 млн рублей и в 2024 году - 326 млрд 775,6 млн рублей", - отмечается в документе.

При этом предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными ранее средствами в 2022 году увеличены на 5 млрд 315,3 млн рублей, в 2023 году - на 9 млрд 391,2 млн рублей, в 2024 году - на 21 млрд 916,2 млн рублей.

Расходы на федеральные проекты

Как отмечается в документе, увеличивается объем средств на реализацию федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2023 году на 2 млрд 760,4 млн рублей. По федеральному проекту "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" предусмотренные средства в 2022 году уменьшены на 1 млрд 47,2 млн рублей, в 2023 году - на 467,5 млн рублей, на 2024 год этот показатель увеличен на 15 млрд 183,3 млн рублей.

По федеральному проекту "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2022 году увеличены на 10 млрд 111 млн рублей, в 2023 году - на 14 млрд 348,6 млн рублей, в 2024 году - на 738,1 млн рублей в связи с прогнозируемым поступлением дополнительных доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу. По федеральному проекту "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" предусмотренные в законопроекте объемы средств в 2022 году увеличены на 17 млрд 768,6 млн рублей, в 2023 году - на 16 млрд 354,5 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, увеличены на 2 млрд 648,3 млн рублей в связи с прогнозируемым поступлением дополнительных доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу.

По не входящему в состав национальных проектов федеральному проекту "Научно-техническое обеспечение развития агропромышленного комплекса" предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами в 2022 году увеличены на 1 млрд 500 млн рублей, в 2023 году - на 1 млрд 618 млн рублей, в 2024 году - увеличены на 129 млн рублей в связи с поступлением дополнительных доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу. По федеральному проекту предусмотренные средства по сравнению с объемами в 2022 году увеличены на 2 млрд 400 млн рублей, в 2023 году - на 2 млрд 496 млн рублей, в 2024 году - на 99,8 млн рублей в связи с прогнозируемым поступлением дополнительных доходов федерального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу.