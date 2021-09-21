Совместный инвестфонд "Роснано" и "Фортум" победил в программе поддержки ВИЭ-генерации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики - совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе Группой "Роснано" и ПАО "Фортум" - получил право на возврат инвестиций в диапазоне 16,9-23,8 млрд рублей за выработку электроэнергии на ветроэлектростанциях (ВЭС). Таковы результаты конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, сообщили во вторник в пресс-службе Группы "Роснано".

"Динамика ввода мощностей новых ВЭС с 2025 года по 2027 год составит от 430 до 530 МВт в год (суммарно - 1,3-1,6 ГВт). Окончательные параметры объектов ветрогенерации будут определены отдельными инвестиционными решениями. Возврат инвестиций будет в течение 15 лет обеспечен гарантированными платежами по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Средняя номинальная стоимость электроэнергии, выработанной построенными ВЭС, в период действия ДПМ ожидается в диапазоне 2600-4200 рублей за МВт*ч. Расчетная стоимость будет корректироваться с учетом инфляции. Эти цифры не включают потенциальную дополнительную выручку от поставок "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика" Владимир Сидорович, это было достигнуто благодаря высокой конкуренции в конкурсном отборе. "Средние цены - на уровне самых низких цен, которые устанавливались в мире, и они более чем конкурентоспособны по сравнению с другими технологиями выработки электроэнергии. Это может побудить <…> участников рынка пересмотреть отношение к "зеленой" энергетике, потому что показано - она может предлагать низкую стоимость электроэнергии", - сказал он ТАСС, комментируя итоги конкурса.

Группа "Роснано" является пионером отрасли возобновляемой энергетики в России, реализовавшим, совместно с партнерами, целый ряд проектов в солнечной и ветрогенерации. Лидерство и накопленные компетенции группы в области локализации оборудования для возобновляемой энергетики позволяют применять на российском рынке самые передовые технологии и реализовывать проекты с максимальной эффективностью.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управление фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ПАО "Фортум" и АО "Роснано" в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, фонд получил право на строительство объектов ветрогенерации на 1823 МВт.

Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг. Портфель полностью готовых и введенных в эксплуатацию объектов фонда сегодня состоит из семи ветроэлектростанций суммарной мощностью 600 МВт, из которых объекты на 550 МВт в Ульяновской, Ростовской областях и Республике Калмыкии проданы совместному предприятию "Фортум" и РФПИ. На различной стадии реализации находятся объекты суммарной мощностью 731,6 МВт (50 МВт - в Ростовской области, 340 МВт - в Астраханской области, 105 - МВт в Волгоградской области, 236,6 МВт - в Самарской области).

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.