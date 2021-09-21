Более 2 млрд рублей планируют привлечь новые резиденты ТОСЭР в Курганскую область

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перечень резидентов трех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Курганской области может пополниться еще десятью компаниями, которые планируют привлечь в регион более 2 млрд рублей в качестве инвестиций, сообщил заместитель губернатора региона по экономической политике Владимир Архипов на Днях субъекта в Совете Федерации.

На территории Курганской области действуют три ТОСЭР - в Варгашах, Далматово и Катайске, в которые вошел 21 резидент. По словам Архипова, вложено около 300 млн рублей и создано примерно 200 рабочих мест. "У нас есть потенциальные резиденты, их порядка 10, будет вложено более 2 млрд рублей и количество мест новых создано более 800", - сказал он.

При этом для привлечения инвесторов в ТОСЭР нужны новые льготные условия, подчеркнул замгубернатора. По его словам, в десяти регионах с низкой бюджетной обеспеченностью следует продлить пониженные тарифы страховых взносов для резидентов ТОСЭР на все время действия территории.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право кабмина продлевать для резидентов ТОСЭР срок, в течение которого они могут уплачивать пониженные страховые взносы.