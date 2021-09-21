Россельхознадзор продлевает срок сертификации кормов для иностранных компаний

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор продлевает на три месяца срок сертификации кормов и кормовых добавок для иностранных компаний. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В продолжение работы, проводимой Россельхознадзором с зарубежными ведомствами по возобновлению поставок кормовой продукции, службой принято решение о продлении до 25 декабря 2021 года срока, до которого возможен экспорт таких товаров с определенного перечня иностранных предприятий", - отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что решение Россельхознадзора связано с тем, что изначально установленный в июне текущего года срок не все ветеринарные службы стран - поставщиков успели предоставить полный перечень запрашиваемых материалов, однако они сообщили, что активно занимаются их подготовкой.

Вместе с тем после возобновления сертификации кормов и кормовых добавок с 66 иностранных предприятий в продукции восемь компаний были выявлены серьезные нарушения. Для них срок сертификации кормов и кормовых добавок, отправляемых в Россию, не будет продлен. В частности, нарушения обнаружены в кормовой продукции пяти предприятий Германии, двух предприятий Канады и одного предприятия Испании, отметили в Россельхознадзоре.