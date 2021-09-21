Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций преимущественно демонстрировал рост вместе с зарубежными площадками и нефтяными котировками. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,02%, до 3 970,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,6%, до 1 710,90 пункта.

Снижение американской валюты на мировом рынке способствовало росту котировок сырьевых товаров, включая нефть, золото и другие металлы. Доллар по отношению к рублю на 19:17 мск снизился на 0,41%, до 73 руб., евро - на 0,48%, до 85,59 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 0,15% и торгуется в районе $74,22 за баррель.

Сдерживающими факторами для покупателей остаются долговые проблемы гиганта недвижимости КНР Evergrande и ожидание заседания ФРС в среду, по итогам которого американский ЦБ может обозначить план по началу сокращения выкупа активов, проводимого в рамках количественного смягчения (QE), рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По рыночным ожиданиям регулятор США оставит ставки без изменений, а о сокращении программы выкупа активов сообщит только на ноябрьском заседании, полагает он.

При этом вчерашняя новость о том, что демократы в Конгрессе США намерены в ближайшие дни представить законопроект, предусматривающий временную отмену действия лимита заимствований до выборов 2022 г., снизила краткосрочные риски для рынка. Однако среднесрочная рыночная напряженность сохраняется, отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

"Понижение, к примеру, суверенных рейтингов США ведущими агентствами в рамках негативного сценария приведет к снижению оценок базовых активов и валют, которые служат обеспечением для позиций на сегменте товарных фьючерсов и опционов. Эта ситуация чревата значительным ростом волатильности цен деривативов на инструменты товарного рынка", - пояснил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на Мосбирже стали бумаги "Акрона" (+8,49%), ГК "ПИК" (+3,5%), ММК (+3,44%) и "Фосагро" (+2,32%). "Бумаги "Акрона" подскочили без очевидных фундаментальных причин. ММК оказалась среди лидеров роста на фоне прояснения нюансов изменения налогообложения отрасли, от которых ММК в контексте роста НДПИ может пострадать меньше своих конкурентов - "Северстали" и НЛМК - ввиду низкой доли добычи собственного сырья", - пояснила аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова. Акции "Фосагро" в среду последний день торгуются с дивидендами за II квартал 2021 г., добавила эксперт.

В аутсайдерах по итогам торгового дня оказались обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-3,2% и -2,14%), Petropavlovsk (-2,41%), "Полиметалла" (-1,87%) и "Алросы" (-1,48%). "Золотодобытчики во вторник корректировались после роста накануне, хотя в течение сегодняшней сессии котировки драгоценного металла продолжали повышаться и поднялись к $1 780 за унцию. Последнее указывает на возможное возобновление роста и акций в середине недели", - добавила эксперт.

Прогноз на 22 сентября

В середине недели ключевым событием для рынков станет заседание ФРС по процентной ставке. При этом большое внимание будет уделено экономическим прогнозам FOMC, пояснил Александр Бахтин.

Также завтра Народный банк Китая определится с базовой кредитной ставкой, решение по процентной ставке примет и японский регулятор. Из важной статистики среды - продажи на вторичном рынке жилья в США за август и данные по недельным изменениям запасов сырой нефти и бензина в Штатах от EIA, добавил он.

По прогнозам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду может торговаться в пределах 3 940 - 4 040 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,7-73,7 руб. Целевые диапазоны закрытия среды "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 915 - 4 025 пунктов, 72,60-73,70 руб. и 85,40-86,15 руб. за доллар США и евро соответственно.