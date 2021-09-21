Регионы ДФО получат дополнительные ассигнования в размере 39,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дополнительные ассигнования в размере 39,5 млрд рублей будут выделены регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) в ближайшие три года, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы.

"Увеличение бюджетных ассигнований <…> на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа, включая оказание финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022-2024 годы по поступлению в федеральный бюджет налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" в 2022 году на 21 336,9 млн рублей, в 2023 году на 17 938,6 млн рублей, уменьшение в 2024 году на 381,6 млн рублей", - говорится в документе.

На Восточном экономическом форуме в сентябре президент РФ Владимир Путин отметил, что, согласно планам правительства, к 2024 году качество жизни в каждом субъекте Дальнего Востока должно быть не ниже среднего уровня по стране, и реализация этой комплексной задачи требует системной работы. В свою очередь вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о том, что большинство регионов Дальнего Востока имеют уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийского. По его словам, это сдерживает повышение качества жизни в ДФО, но исправить ситуацию можно с помощью механизма межбюджетного выравнивания.