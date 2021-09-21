Туроператоры начали продавать вакцинные туры за рубеж для россиян

"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим зеленый свет для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Чаще всего для вакцинации предлагается безвизовая Сербия. Авиасообщение с ней открыто. Посетившие эту страну иностранцы могут привиться вакцинами Pfizer/BioNTech , AstraZeneca и Sinopharm. Вакцинные туры в Сербию длятся в среднем три дня и, как правило, включают перелет, проживание в отеле, питание, трансфер и медицинскую страховку. Стоимость путевок без авиаперелета составит примерно от 13 тыс. рублей, с авиаперелетом - от 49 тыс. рублей.

Туроператоры также предлагают вакцинные туры в Германию. Прививка одной дозой двухкомпонентной вакцины Pfizer/BioNTech в Мюнхене стоит €580 с человека, прививка однокомпонентной вакциной Johnson&Johnson в Баден-Бадене - €870 с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Перелет, проживание и услуги переводчика оплачиваются отдельно. Для посещения страны необходима действующая шенгенская виза.

Туроператоры ежемесячно получают 10 и более заявок от желающих привиться признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами, отметили в АТОР.

Ранее помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса заявил, что организация приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V". Он призвал производителей российской вакцины провести проверку процесса изготовления препарата.