МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" на фоне высоких цен на газ. Об этом сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено", - сказал он.

Это связано с тем, что Россия продает газ по контрактной цене, которая значительно ниже спотовой, отметил глава Минфина.

"Если и рассматривать, то очень аккуратно к этому подходить", - добавил Силуанов.

При этом резкий рост цен на газ в последние месяцы также не учитывался в прогнозе доходов бюджета РФ на следующий год, отметил министр финансов.