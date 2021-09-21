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Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром"

Это связано с тем, что Россия продает газ по контрактной цене, которая значительно ниже спотовой, отметил глава Минфина Антон Силуанов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" на фоне высоких цен на газ. Об этом сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено", - сказал он.

Это связано с тем, что Россия продает газ по контрактной цене, которая значительно ниже спотовой, отметил глава Минфина.

"Если и рассматривать, то очень аккуратно к этому подходить", - добавил Силуанов.

При этом резкий рост цен на газ в последние месяцы также не учитывался в прогнозе доходов бюджета РФ на следующий год, отметил министр финансов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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