Силуанов заявил, что корректировка НДПИ коснется и жидкой стали

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) коснется не только руды, коксующегося угля и удобрений, но также и жидкой стали. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"И жидкая сталь, да. Четыре позиции", - подтвердил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, используемый как первичное сырье для производства металлопродукции.

На прошлой неделе прошел ряд встреч представителей правительства с металлургическими компаниями и производителями удобрений для обсуждения повышения налоговой нагрузки. Как сообщали ТАСС источники, основным вариантом, который правительство предлагало по налогообложению, было изменение налога на добычу полезных ископаемых, и, в частности, привязка его формулы к мировым котировкам на сырье.