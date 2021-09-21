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Минфин не намерен обязывать госбанки увеличивать дивиденды с 50% до 75% от чистой прибыли

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что соответствующее предложение, озвученное ранее, является позицией одного из сотрудников Минфина и не совпадает с позицией министерства

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России не планирует обязывать государственные банки увеличивать объем выплаты дивидендов с 50% до 75% от чистой прибыли. Об этом заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Нет", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, есть ли у Минфина такие мысли.

Министр пояснил, что соответствующее предложение, озвученное ранее, является позицией одного из сотрудников Минфина и не совпадает с позицией министерства.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил в рамках Международного банковского форума "Банки России - XXI век", что некоторые государственные банки могли бы увеличить объем выплаты дивидендов с 50% до 75% от чистой прибыли вместо того, чтобы инвестировать в развитие экосистем. Глава департамента подчеркнул, что необходимо найти баланс между поступлением прибыли в бюджет и инвестированием в экосистемы. При этом Чебесков отметил, что его предложение носит "чисто аналитический характер".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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