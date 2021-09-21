Финансирование развития виноделия в 2022-2024 годах может превысить 7 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета России на развитие виноградарства и виноделия запланированы в 2022-2024 годах в размере более 7 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"На развитие виноградарства и виноделия бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 2 млрд 400 млн руб., в 2023 году - 2 млрд 496 млн руб., в 2024 году - 2 млрд 595,8 млн руб.", - говорится в документе.

Бюджетные ассигнования на развитие сельского туризма в 2022 году предусмотрены в объеме 300 млн руб., в 2023 году - 500 млн руб., в 2024 году - 700 млн руб.

О виноделии

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.